За собой он увлекает и многие другие криптовалюты

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12 июня стоимость главной мировой криптовалюты, Биткоина, снизилась до 25 000 долларов США, а утром 13 июня упала до 24 500, при этом многие аналитики говорят о наступлении криптозимы и перспективах дальнейшего падения вплоть до преодоления психологической отметки в 20 000 единиц американской валюты. По мнению экспертов издания Forbes, одной из ключевых причин падения «цифрового золота», тянущего за собой многие альткоины, является высокая инфляция в США, также аналитики говорят и о других экономических и даже геополитических рисках. В условиях подобной неопределенности многие опытные трейдеры предпочитают уходить из высокорисковых активов, даже более надежных, чем криптовалюты. Так, акции IT-компаний в кризисы, подобные нынешнему, нередко падают, а акции компаний-производителей продовольствия, напротив, растут.

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Федеральное бюро статистики труда США сообщило, что индекс потребительских цен в мае 2022 года увеличился на 8,6 % по сравнению с тем же месяцем 2021 года (это наихудший показатель за 40 лет), а президент Байден назвал повышение цен на продукты и топливо «путинским налогом». По мнению специалистов по криптовалютам, на Биткоин и альткоины негативно влияет и ужесточение финансовой политики центробанками многих стран, в прошлом же при подобных масштабных кризисах криптовалюты порой дешевели на 80-90%. И хотя сейчас такой сценарий маловероятен, продолжение поступательного снижения курса, напротив, весьма вероятно – здесь стоит напомнить, что в ноябре 2021 года «цифровое золото» торговалось за 60-67 тысяч долларов.