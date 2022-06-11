По производительности он мало будет отличаться от Poco F3

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В июне или июле ожидается официальная презентация субфлагманского смартфона Xiaomi Poco F4 (не путать с флагманским Poco F4 GT) – преемника Poco F3, основанного на том же чипе Snapdragon 870. Тем временем, команда Xiaomiui уже раздобыла маркетинговые материалы, касающиеся будущей новинки и представила их широкой общественности, а также рассказала о ключевых характеристиках устройства.

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Poco F4 будет оснащен системой охлаждения Liquidcool 2.0, что позволит предотвратить или значительно снизить троттлинг в играх, а также 8-12 ГБ оперативной памяти и 128-256 ГБ на флеш-накопителе. FullHD+ AMOLED экран смартфона будет поддерживать частоту обновления 120 Гц, что же касается камер – тройной блок, как и сообщалось ранее, будет состоять из 64-мегапиксельного главного датчика и двух побочных на 8 и 2 Мп, фронтальной же камере достанется 16- или 20-мегапиксельный сенсор. Емкость аккумулятора у Poco F4 будет меньше, чем у предшественника – всего лишь 4500 мА*ч, зато скорость зарядки гораздо выше – ее мощность составит 67 Вт. Стоимость девайса пока не сообщается, но эксперты предполагают, что он будет стоить немного дороже, чем в свое время Poco F3, хотя по производительности вряд ли будет сильно его превосходить – SoC используется одна и та же.