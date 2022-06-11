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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Клиенты площадки CDEK.Shopping от компании «СДЭК» массово жалуются на плохой сервис
Многие заказанные в прошлом месяце товары даже не были отправлены
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На первой неделе мая логистическая компания «СДЭК» представила платформу CDEK.Shopping – она должна была позволить клиентам приобретать товары ушедших с российского рынка фирм по более приемлемым ценам, чем у традиционных ритейлеров, продукция же должна была доставляться из ОАЭ, европейских стран и не только. Спустя месяц выяснилось, что многие покупатели еще не дождались своих заказов – более того, некоторые из них не были отправлены.

Эльдар Муртазин, известный обозреватель мобильных устройств, сообщил, что, по его мнению, полагающиеся на CDEK.Shopping люди серьезно рискуют – площадка изначально не предоставляла каких-либо гарантий по срокам доставки и качеству товаров, а также по возможности их возврата. Сама компания оправдывает задержки возникшими логистическими трудностями, а также проблемами с переводами и платежами. Отметим, что по оценке Муртазина, CDEK.Shopping могла получить от клиентов с начала своей работы уже более 1.3 миллиарда рублей.

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Фирма просит заказавших тот или иной товар не спешить отменять заказы, и многие граждане действительно надеются все-таки их получить и не спешат требовать свои деньги назад или обращаться в суд. Вероятно, подобные споры будут тем или иным способом улажены, и деньги за продукцию, которая не была отправлена, будут возвращены, но до тех пор «СДЭК» будет беспрепятственно пользоваться денежными средствами, поступившими в качестве предоплаты, что, с учетом высокой инфляции, весьма выгодно.

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