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Компания Lightyear из Нидерландов в течение шести лет разрабатывала уникальный электромобиль со встроенными солнечными батареями общей площадью около пяти квадратных метров, и наконец, новинка стала доступна для заказа. Электрокар получил название Lightyear 0, и сегодня состоялась его международная презентация. Поставляться клиентам это чудо техники начнет в сентябре или октябре, а его стоимость составит 250 тысяч евро.
Производитель заявляет, что солнечные батареи могут обеспечить электромобилю дополнительные 70 км запаса хода в день и до 11000 км в год. Час работы солнечных батарей должен давать 10 км запаса хода, хотя плохая погода или загрязнение могут уменьшить этот «бонус». Машину можно заряжать как от бытовой розетки (32 км за час), так и от специальной зарядной станции (более 500 км за час). Общая емкость аккумуляторов Lightyear 0 составляет 60 кВт*ч, что позволяет проезжать до 625 км. По планам разработчиков, если эксплуатировать автомобиль летом в светлое время суток и проезжать в среднем 50 километров, можно не подзаряжать его от розетки или станции неделями и даже месяцами, обходясь солнечными батареями.
Что касается ездовых характеристик – здесь Lightyear 0 далеко до таких электромобилей, как, например, Tesla: на разгон с 0 до 100 км/ч требуется около десяти секунд, максимальная же скорость ограничена 160 км/ч. Впрочем, некоторые энтузиасты наверняка приобретут модель просто за ее концепцию, согласовывающуюся с принципами зеленой энергетики, также, возможно, компании удастся договориться с регулирующими органами стран Евросоюза о субсидиях, налоговых послаблениях или иной поддержке для владельцев Lightyear 0.