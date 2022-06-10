Как пишут РБК и «Код Дурова», некоторые российские банки планируют приобретать банкоматы, работающие на базе отечественных процессоров «Эльбрус». Предлагать их будет российская компания BFS, ранее поставлявшая в страну импортные решения. Лидирующие позиции на российском (как и на мировом) рынке занимают производители банкоматов из США Diebold Nixdorf и NCR. Тем не менее, после их ухода из страны вскоре после начала «специальной операции» на территории Украины, возникла необходимость в замене.
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Стремление перейти на решения отечественных производителей подтвердили РБК представители банка ВТБ. В «Сбере» также готовы рассматривать подобные варианты, если они будут соответствовать техническим, дизайнерским и эргономическим требованиям, а также требованиям по безопасности. Гендиректор BFS Артем Жилонов полагает, что фирма сможет каждый год производить до 15 000 банкоматов, а в перспективе – и вдвое больше. На реализацию проекта уйдет около полутора миллиардов рублей, учитывая субсидию от Минпромторга.
Один из специалистов по кибербезопасности сообщил РБК, что использование «Эльбруса» с ОС Linux может нести некоторые риски, поскольку тщательный поиск уязвимостей в данном процессоре производился только в связке с Windows. Также эксперты отмечают, что серьезной проблемой для производителей является остановка производства «Эльбрусов» на Тайване. «Сберу» же припомнили результаты тестирования российских процессоров в 2021 году, когда представители банка заявили, что их использование совершенно исключено в силу их катастрофического несоответствия техническим требованиям.