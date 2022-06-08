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Компания Huawei начала закрывать торговые точки в России
Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на источник
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Как сообщает издание РИА Новости, китайская компания Huawei начала закрывать в России свои фирменные магазины – в настоящий момент 4 из 19 уже закрыты, и, как рассказал журналистам инсайдер, обладающий информацией изнутри фирмы, летом могут закрыться еще как минимум несколько торговых точек. В конце февраля Huawei закрыла магазин в столичном ТЦ Ривьера, в дальнейшем прекратили свою работу точки еще в трех российских городах. По сведениям источника, причина такого решения компании связана с падением спроса на мобильные устройства со стороны россиян. Официального комментария со стороны Huawei пока не поступало, хотя издание направило соответствующий запрос.

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С 24 февраля множество международных и зарубежных компаний временно приостановили или полностью прекратили свою работу в России, но преимущественно это были фирмы из Европы и США – Китай не присоединялся ко введенным против страны санкциям. Впрочем, СМИ сообщали, что крупные корпорации из Поднебесной не будут и помогать российскому бизнесу в обходе ограничений из опасений попасть под вторичные санкции. В случае же Huawei гораздо вероятнее банальный экономический интерес – компания могла посчитать, что из-за снижения спроса на смартфоны и уменьшения реальной покупательной способности россиян держать открытыми собственные магазины становится невыгодно.

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#huawei #санкции #россия #экономика
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Компания Huawei начала закрывать торговые точки в России
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