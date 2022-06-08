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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Представлен защищенный смартфон Oukitel WP19 с аккумулятором на 21000 мА*ч
Он станет доступен россиянам в конце июня на платформе AliExpress
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Китайская компания Oukitel представила защищенный смартфон WP19, обладающий, если верить заявлениям производителя, аккумуляторной батареей с невероятной емкостью в 21 000 мА*ч. У многих экспертов, впрочем, возможность размещения такого аккумулятора в корпусе пусть толстого, но все же смартфона, вызывает некоторые сомнения, особенно если вспомнить о габаритах емких пауэрбанков.


Россиянам устройство станет доступно ближе к началу июня, а продаваться оно будет на платформе AliExpress. Стоимость WP19 составит 36 тысяч рублей, но на релизе, первые несколько дней, смартфон будет предлагаться с 50%-й скидкой. В его основе лежит платформа среднего уровня MediaTek Helio G95, также девайс оснащен 8 ГБ оперативной памяти и флеш-накопителем на 256 ГБ. 6,78-дюймовый дисплей может похвастаться разрешением 2400x1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, что же касается камер – имеются основной датчик на 64 Мп с двумя дополнительными на 20 и 2 Мп, а также «фронталка» на 16 Мп. Поддерживаются NFC и ускоренная зарядка мощностью 33 Вт, а работает смартфон под управлением операционной системы Android 12.

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Многие из особенностей новинки следуют непосредственно из ее принадлежности к классу защищенных мобильных устройств – так, производителем заявлена защита от воды и пыли (IP68/IP69K) и соответствие военному стандарту США MIL-STD-810H. Ключевой вопрос, связанный со смартфоном Oukitel – соответствует ли емкость аккумулятора заявленной, но на него получится ответить только после появления в Сети результатов практических тестов.

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#смартфон #анонс
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