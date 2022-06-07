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Гендиректор крупного российского интернет-ритейлера «Ситилинк» Михаил Славинский сообщил журналистам, что к середине лета ожидается серьезнейшее снижение ассортимента цифровой и бытовой техники и электроники, поскольку имеющаяся в настоящий момент на складах компании продукция продается примерно в два раза быстрее, чем поступает новая. По словам Славинского, основная задача ритейлеров сейчас – найти товар и привезти его, поскольку с импортозамещением некоторых наименований, например, тех, в которых задействуются тайваньские чипы, наблюдаются определенные трудности.
Вероятно, в пополнении ассортимента представителям российского бизнеса может помочь параллельный (или серый) импорт, легализованный Минпромторгом, особенно, если список разрешенных к нему товаров будет регулярно пополняться. Впрочем, на налаживание новых цепочек поставок компаниям в любом случае потребуется время, а дополнительные логистические сложности не могут не отразиться на конечной стоимости товаров, по которой их будет приобретать потребитель. Как считают эксперты, возникновения временной «товарной ямы» уже не избежать в любом случае – даже если санкции сняли бы прямо сейчас, а ушедшие компании изъявили бы желание вернуться на российский рынок, на повторное налаживание бесперебойной системы поставок ушли бы месяцы. Один из основных вопросов, волнующих сейчас многих потребителей – насколько эффективно получится использовать возможности параллельного импорта, и не останутся ли россияне без множества привычных товаров.