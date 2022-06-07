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[Zero] За пост начислено вознаграждение
В Евросоюзе приняли закон об общем стандарте зарядного разъема для смартфонов и гаджетов
С осени 2024 года им станет USB Type-C
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Регулирующие органы Евросоюза и многие европейские политики на протяжении как минимум нескольких лет предпринимали усилия по разработке и принятию единого стандарта зарядки для смартфонов, планшетов, фотокамер, умных колонок, электронных книг и других гаджетов. И сегодня, 7 июня 2022 года историческое решение было наконец принято – с осени 2024 года разъемом для пополнения энергии большинства устройств станет USB Type-C.

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По мнению регуляторов, подобная мера позволит сократить количество электронных отходов и даст пользователям возможность использовать одно и то же зарядное устройство для разных гаджетов. Впрочем, просматривается и очевидный минус – некоторые производители цифровой техники могут попытаться урезать комплектацию своей продукции, убрав из нее как зарядное устройство, так и кабель, и при этом не снижая цену. Любопытно, какая реакция последует со стороны корпорации Apple – именно она была одним из основных противников принятия USB Type-C как отраслевого стандарта. Возможно, «яблочные» попробуют обратиться в суд, хотя, если верить инсайдерам, компания уже какое-то время тестирует iPhone с подобным разъемом.

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#смартфон #usb #гаджет #зарядка #законодательство #евросоюз
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