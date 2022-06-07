На рынке преобладают медвежьи тенденции

реклама

Самая известная в мире криптовалюта, Bitcoin, утром 7 июня снова опустилась ниже психологической отметки в 30 тысяч долларов – на минимуме курс составлял 29 214 единиц американской валюты, к 10 же утра по московскому времени «отскочил» до 29 500. Тем не менее, это все равно минимальное значение за первые семь дней месяца, хотя в мае ситуация была и хуже – 12 числа курс опускался до 26,7 тысяч долларов, что является минимальным значением с конца 2020 года.

анонсы и реклама RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz RTX 3070 уже дешевле 80тр 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Мнения экономистов, финансовых аналитиков и трейдеров по курсу главной мировой криптовалюты в ближайшие недели сильно разнятся, но большинство из них склоняются к мнению, что не будет ни значительного роста, ни значительного падения – большую часть времени Биткоин будет торговаться в коридоре от 26 000 до 32 000 долларов. Впрочем, некоторые эксперты, например, Виктор Першиков из 8848 Invest, полагают, что медвежьи тенденции рынка могут привести к обновлению многомесячных минимумов, в результате чего «цифровое золото» может рухнуть даже до 20 000 вечнозеленых. В настоящий момент на Биткоин сильно влияют сформировавшееся в последние три месяца негативное отношение инвесторов к рисковым активам и макростатистика по США, поэтому стабилизация курса в районе 20 000 – 23 000 долларов отнюдь не невероятный сценарий – считает аналитик BitRiver Владислав Антонов.