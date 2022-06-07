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Самая известная в мире криптовалюта, Bitcoin, утром 7 июня снова опустилась ниже психологической отметки в 30 тысяч долларов – на минимуме курс составлял 29 214 единиц американской валюты, к 10 же утра по московскому времени «отскочил» до 29 500. Тем не менее, это все равно минимальное значение за первые семь дней месяца, хотя в мае ситуация была и хуже – 12 числа курс опускался до 26,7 тысяч долларов, что является минимальным значением с конца 2020 года.
Мнения экономистов, финансовых аналитиков и трейдеров по курсу главной мировой криптовалюты в ближайшие недели сильно разнятся, но большинство из них склоняются к мнению, что не будет ни значительного роста, ни значительного падения – большую часть времени Биткоин будет торговаться в коридоре от 26 000 до 32 000 долларов. Впрочем, некоторые эксперты, например, Виктор Першиков из 8848 Invest, полагают, что медвежьи тенденции рынка могут привести к обновлению многомесячных минимумов, в результате чего «цифровое золото» может рухнуть даже до 20 000 вечнозеленых. В настоящий момент на Биткоин сильно влияют сформировавшееся в последние три месяца негативное отношение инвесторов к рисковым активам и макростатистика по США, поэтому стабилизация курса в районе 20 000 – 23 000 долларов отнюдь не невероятный сценарий – считает аналитик BitRiver Владислав Антонов.