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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Релиз гарнитуры смешанной реальности Apple могут отложить до 2023 года
Из-за перегрева и других проблем
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По сведениям инсайдеров, на проводимом сегодня, 6 июня, мероприятии WWDC 2022, корпорация Apple вряд ли покажет свою будущую гарнитуру смешанной реальности – ее релиз и даже презентация могут быть отложены до 2023 года. Ключевой проблемой устройства, из-за которой компания не считает его готовым к массовой эксплуатации, является перегрев, также есть информация о недостаточной производительности и малом времени работы без необходимости подзарядки аккумулятора.

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Известный аналитик, специализирующийся на продукции Apple, Мин-Чи Куо, также ранее сообщал, что пока массовой аудитории гарнитуру не продемонстрируют – впрочем, на мероприятии и без нее будет немало различного рода новинок. Заведует разработкой девайса Майк Роквелл из Dolby Technologies, и, если верить источникам, совету директоров «яблочных» уже показывали его рабочие версии, пусть и не лишенные описанных выше проблем. Вероятно, с точки зрения как экономики, так и маркетинга, отложить анонс и выпуск гарнитуры – действительно оптимальный выход, поскольку Apple не может позволить себе выпустить на рынок явно недоработанный и провальный продукт. Подобный релиз мог бы ударить как по репутации компании, так и по стоимости ее акцией, поэтому дальнейшая доработка устройства, пусть и ценой отдаления его поступления в продажу, смотрится выгоднее.

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#apple #виртуальная реальность #дополненная реальность #смешанная реальность
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