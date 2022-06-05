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Май 2022 года установил антирекорд по продажам легковых авто в России с 1991 года
В условиях тревоги и неопределенности люди склонны откладывать крупные покупки
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Сколько бы российские чиновники в высоких кабинетах ни хорохорились и не утверждали, что санкции пойдут экономике страны и ее гражданам только на пользу, объективная статистика демонстрирует совершенно иные данные. Так, май 2022 года стал худшим месяцем за всю историю современной России (с 1991 года) по продажам легковых автомобилей – было приобретено всего 27 458 экземпляров, что на 78% ниже, чем за аналогичный период 2021 года.

Наиболее популярны у покупателей оказались автомобили Lada – их удалось продать 6.7 тысяч штук. На втором и третьем месте Kia и Hyundai с 3.6 и 3.1 тысяч штук соответственно, за ними – Renault, китайские Chery, Haval и Geely, а также Skoda, Nissan и Toyota. Экономисты и маркетологи отмечают, что это стандартная реакция большинства покупателей в условиях тревоги и неопределенности – откладывать крупные покупки и увеличивать «подушку безопасности» на случай непредвиденных расходов.

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Также среди факторов, вызвавших снижение продаж, можно назвать увеличение цен на автомобили и уменьшение реальной покупательной способности населения, которое подтверждается внеплановым повышением с 1 июня на 10% пенсий, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Напоследок стоит напомнить и о выпускаемых автомобилях Lada без ABS, подушек безопасности и соблюдения экологических стандартов – вряд ли найдется много желающих их приобрести.

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#санкции #россия #автомобили #авто #экономика #антирекорд
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