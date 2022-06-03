реклама
Издание «Ведомости» пообщалось с несколькими людьми, занятыми на рынке поставок электронных тренажеров и выяснило, что уже летом российские фитнес-клубы, тренажерные залы и иные спортивные заведения столкнутся с их дефицитом. Отдельные фирмы уже запретили отправку в Россию как тренажеров, так и запчастей для их обслуживания и ремонта, а часть оставшихся – повысили цены. Оплачивать поставки также стало сложнее.
Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина сообщила журналистам, что из-за нехватки запчастей уже сейчас у спортивных заведений простаивают 10-15% тренажеров, подтвердил дефицит и руководитель компании Hasttings Георгий Корягин, рассказав, что запасы на российских складах минимальны, и, если логистические и иные проблемы не удастся решить в ближайшие месяцы, к концу года наступит критический дефицит электронных кардиотренажеров и компонентов для них.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что предупредить подобную неприятную ситуацию мог бы параллельный (серый) импорт, но загвоздка состоит в том, что сейчас спортивные тренажеры не внесены в список допущенной к нему продукции – об этом проинформировал «Ведомости» Минпромторг в ответ на запрос издания. Впрочем, по мнению большинства рыночных аналитиков, со временем этот список будет серьезно дополнен и расширен, в том числе и за счет спортивного оборудования, особенно с учетом того, что государству также невыгодно, чтобы мощности фитнес-клубов простаивали: как и любой другой бизнес, они платят налоги.