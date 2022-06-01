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Компания Atlas VPN провела исследование и выяснила, что количество пользователей браузера Safari от корпорации Apple уже превысило 1 миллиард. Обозреватель занимает второе место после Google Chrome с его более чем 3.3 миллиардами, на третьем и четвертом местах же с большим отставанием располагаются Microsoft Edge (браузер по умолчанию в ОС Windows 11) и некогда сверхпопулярный, но утративший большую часть аудитории Mozilla Firefox.
Информация, на которой базировалось исследование, получена от Global Stats и переведена в цифры автоматическим способом, поэтому полученные данные могут быть приблизительными, но тенденции наверняка определены верно: год назад проводилось аналогичное наблюдение, и тогда у Safari было около 944 миллионов пользователей. Прирост вполне объясним: браузер предустанавливается не только на все iPhone, но и на все Mac.
С точки зрения защиты интересов клиентов текущая ситуация выглядит не очень хорошо – она имеет тенденцию к предельной монополизации. Велика вероятность того, что на рынке останутся два доминирующих браузера – Safari для устройств Apple и Chrome для всего остального, остальные же актуальные обозреватели из-за уменьшения аудитории не будут получать достаточно средств и перестанут развиваться, довольствуясь долями процентов и оставаясь уделом энтузиастов. Таким образом, Apple и Google при желании смогут навязывать пользователям определенные паттерны работы с браузером и поведения в интернете, а также манипулировать их мнением с помощью рекламы и других инструментов.