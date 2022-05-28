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Samsung снизила планы по выпуску смартфонов на 2022 год на 30 миллионов штук
Такое решение компания приняла под влиянием целого ряда факторов
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Как сообщает издание Maeil Business News, южнокорейская корпорация Samsung приняла решение снизить прогнозное значение выпуска смартфонов в 2022 году примерно на 10% - с 310 до 280 миллионов штук. В абсолютных числах это все равно весьма впечатляющее значение, но The Verge полагает, что в будущем прогноз может быть пересмотрен повторно, поскольку технологические компании начинают готовиться к глобальному экономическому кризису.

По мнению аналитиков, на решение Samsung повлиял целый ряд факторов – из уже не новых, но сохраняющихся в течение длительного времени, можно отметить общемировой дефицит полупроводников и логистические проблемы, вызванные пандемией коронавируса и ее последствиями. Из актуализировавшихся же в последние месяцы – серьезную геополитическую напряженность и атмосферу тревожности в СМИ, медиа и соцсетях, провоцирующую откладывать крупные покупки, а также разогнавшуюся инфляцию.

Эксперты The Verge пишут, что в условиях экономического кризиса многие люди, ранее покупавшие субфлагманы, перейдут на смартфоны среднего ценового сегмента, а владельцы «середнячков» обратят внимание на более бюджетные сегменты. Обладатели же флагманов будут действовать в зависимости от уровня дохода – наиболее обеспеченные обновят свое устройство даже в условиях повышенных цен, прочие же предпочтут выждать год или два в надежде на стабилизацию мировой экономики.

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Samsung – далеко не единственная технологическая компания, сообщающая о предполагаемом снижении продаж. Ранее аналогичные прогнозы высказывала корпорация Apple, еще один яркий пример – Sony, пересмотревшая планы по выпуску консолей PlayStation 5 в сторону уменьшения. Рады подобной ситуации разве что некоторые любители поиграть на бирже – любой экономический кризис предоставляет им дополнительные возможности для заработка при правильном использовании доступных финансовых инструментов.

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#смартфоны #samsung #экономика
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