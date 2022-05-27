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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Водительское удостоверение в России скоро можно будет предъявлять при помощи смартфона
Как и другие документы, которые могут затребовать инспекторы ГИБДД
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Некоторые бывалые автомобилисты любят рассказывать байки и небылицы насчет водительских удостоверений – например, что сотрудники ГИБДД якобы при помощи иголки делают на фотографии водителя тайные метки. Юридически грамотный, готовый идти в суд гражданин, по словам таких шоферов, может получить едва заметную точку или царапину в районе уха на фотографии в «правах», а готовый дать взятку – такую же отметину на носу.

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В ближайшие годы подобные истории от любителей почесать языком могут потерять свою актуальность: Минцифры РФ отчиталось об успешной работе над приложением «Госуслуги Авто», которое скачали уже более 1,4 миллиона человек. В настоящий момент ведется работа над возможностью предоставлять сотрудникам ГИБДД водительское удостоверение, полис ОСАГО и другие документы в электронном виде. В дальнейшем при помощи смартфона можно будет в онлайн-режиме и оформить европротокол при мелких дорожно-транспортных происшествиях.
Уже сейчас посредством приложения «Госуслуги Авто» можно хранить и предъявлять СТС, проверять уведомления по штрафам и оплачивать последние, а также обжаловать их, временно передавать право на управление своим авто или записываться в ГИБДД. В дальнейшем функциональность сервиса будет значительно расширена – эксперты предполагают, что благодаря этому его аудитория за несколько лет возрастет до десятков миллионов человек.

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#россия #законодательство #минцифры #водитель #гибдд
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