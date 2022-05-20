Такую информацию предоставило издание PCMag

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Как пишет издание PCMag, влияние перекупщиков на рынок графических ускорителей с отступлением очередной волны майнинг-лихорадки значительно снизилось – интерес к приобретению видеокарт с рук со стороны покупателей упал, и они все чаще обращаются к традиционным ритейлерам и интернет-магазинам.

Подтверждает предоставленные PCMag данные и статистика – так, средняя цена продажи видеокарт NVIDIA на торговой площадке eBay, популярной среди перекупщиков, значительно снизилась, упало и число совершаемых за месяц сделок. На графике ниже отображено изменение средней стоимости продажи RTX 3070 почти за год. Тем временем, в Европе цены на карточки у ритейлеров максимально приблизились к рекомендованным – превышение в случае большинства моделей составляет всего лишь 5-20%, поэтому не желающий рисковать покупатель часто предпочитает обратиться в магазин вместо того, чтобы связываться с перекупщиками.





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Представители сервиса Falcodrin Stock Alerts сообщают, что проблемы наблюдаются не только у профессиональных перекупщиков, но и у майнеров, желающих избавиться от своих видеокарт. Во многом именно из-за майнеров геймеры и опасаются брать графические ускорители с рук – ведь неизвестно, в каких условиях «трудилось» устройство в майнинг-ферме. По прогнозам аналитиков, следующий всплеск активности со стороны перекупщиков состоится при выходе нового поколения видеокарт NVIDIA, если первые партии, поставленные на рынок, окажутся слишком маленькими и не смогут удовлетворить спрос со стороны любителей компьютерных игр. К сожалению, из-за дефицита полупроводниковых компонентов и производственных мощностей, скорее всего, так и будет, и нас снова ждут дефицит и дикие наценки как у ритейлеров, так и у перекупщиков.