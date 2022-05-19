Опрошенные РБК эксперты перечислили преимущества размещения в РФ майнинговых мощностей

Команда «РБК-Крипто» опросила ряд экспертов по промышленному майнингу и криптовалютам и попросила оценить перспективы России как страны для размещения серьезных майнинговых мощностей. Среди основных факторов «за» специалисты назвали дешевую электроэнергию и позволяющие экономить на охлаждении климатические условия, среди факторов «против» - текущую геополитическую ситуацию и международную экономическую изоляцию, в которой находится РФ.

реклама

Один из основателей ENCRY Foundation Роман Некрасов рассказал, что в настоящий момент развитие отрасли промышленного майнинга в стране с участием зарубежных компаний практически приостановлено, поэтому догнать и перегнать по хэшрейту Казахстан в ближайшие месяцы не получится – инвесторы выжидают момента, когда ситуация станет достаточно благоприятной, а политические и экономические риски – приемлемыми. Что же касается чисто российских предприятий – здесь интерес явно растет, несмотря на то, что биткоин и многие другие значимые мировые криптовалюты сейчас далеки от рекордных значений.

анонсы и реклама 3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -40% на 12700F в Ситилинке

Согласен с Романом и сооснователь крупного майнинг-пула EMCD Михаэль Джерлис. По его словам, многие крупные майнеры ожидают корректировки и принятия предложенных российскими властями законодательных мер по регулированию криптовалютной отрасли: прежде, чем инвестировать серьезные деньги, необходимо точно знать «правила игры». Сходятся же большинство экспертов в одном – промышленный майнинг и криптовалютную отрасль в России ждет сначала медленный рост, а после того, как страна начнет выходить из под санкций – стремительный взлет.