Команда «РБК-Крипто» опросила ряд экспертов по промышленному майнингу и криптовалютам и попросила оценить перспективы России как страны для размещения серьезных майнинговых мощностей. Среди основных факторов «за» специалисты назвали дешевую электроэнергию и позволяющие экономить на охлаждении климатические условия, среди факторов «против» - текущую геополитическую ситуацию и международную экономическую изоляцию, в которой находится РФ.
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Один из основателей ENCRY Foundation Роман Некрасов рассказал, что в настоящий момент развитие отрасли промышленного майнинга в стране с участием зарубежных компаний практически приостановлено, поэтому догнать и перегнать по хэшрейту Казахстан в ближайшие месяцы не получится – инвесторы выжидают момента, когда ситуация станет достаточно благоприятной, а политические и экономические риски – приемлемыми. Что же касается чисто российских предприятий – здесь интерес явно растет, несмотря на то, что биткоин и многие другие значимые мировые криптовалюты сейчас далеки от рекордных значений.
Согласен с Романом и сооснователь крупного майнинг-пула EMCD Михаэль Джерлис. По его словам, многие крупные майнеры ожидают корректировки и принятия предложенных российскими властями законодательных мер по регулированию криптовалютной отрасли: прежде, чем инвестировать серьезные деньги, необходимо точно знать «правила игры». Сходятся же большинство экспертов в одном – промышленный майнинг и криптовалютную отрасль в России ждет сначала медленный рост, а после того, как страна начнет выходить из под санкций – стремительный взлет.