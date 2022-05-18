Он основал Национальную космическую компанию и в 2023 году планировал провести испытания орбитальной ракеты-носителя «Сибирь»

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Как пишет «Коммерсант», в Краснодаре задержан известный бизнесмен Максим Куликов, которого некоторые СМИ и медиа прозвали «русским Илоном Маском». Предприниматель обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере – вкладчики одного из его проектов потеряли в сумме около 340 миллионов рублей. Свое прозвище Куликов заслужил благодаря тому, что создал Национальную космическую компанию (НКК), а в 2023 году собирался проводить практические испытания легкой орбитальной ракеты-носителя «Сибирь».



Тем не менее, претензии со стороны полиции и прокуратуры вызвала деятельность не НКК, а кредитного кооператива «Совет», которым также руководил подозреваемый в мошенничестве бизнесмен. Этот кооператив принимал от граждан вклады, предлагая проценты гораздо выше рыночных, и, по мнению некоторых финансистов, демонстрировал признаки финансовой пирамиды. В 2021 году на «Совет» стали поступать многочисленные заявления в правоохранительные органы – если верить потерпевшим, кооператив перестал платить проценты и отказывал желающим вернуть себе вклады. Связаться с адвокатом Куликова журналистам не удалось, но, судя по вменяемой бизнесмену статье, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.