Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
«Русский Илон Маск» задержан полицией по делу о хищении 340 000 000 рублей
Он основал Национальную космическую компанию и в 2023 году планировал провести испытания орбитальной ракеты-носителя «Сибирь»
анонсы и реклама
RTX 3060 за 42 тр в Ситилинке
<b>!!! RTX 3070 Ti за 80 тр в Регарде</b>
Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать
3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3060 дешевле 60тр в Регарде
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке
RTX 3060 Ti дешевле 70 тр в Регарде

реклама

Как пишет «Коммерсант», в Краснодаре задержан известный бизнесмен Максим Куликов, которого некоторые СМИ и медиа прозвали «русским Илоном Маском». Предприниматель обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере – вкладчики одного из его проектов потеряли в сумме около 340 миллионов рублей. Свое прозвище Куликов заслужил благодаря тому, что создал Национальную космическую компанию (НКК), а в 2023 году собирался проводить практические испытания легкой орбитальной ракеты-носителя «Сибирь». 

Тем не менее, претензии со стороны полиции и прокуратуры вызвала деятельность не НКК, а кредитного кооператива «Совет», которым также руководил подозреваемый в мошенничестве бизнесмен. Этот кооператив принимал от граждан вклады, предлагая проценты гораздо выше рыночных, и, по мнению некоторых финансистов, демонстрировал признаки финансовой пирамиды. В 2021 году на «Совет» стали поступать многочисленные заявления в правоохранительные органы – если верить потерпевшим, кооператив перестал платить проценты и отказывал желающим вернуть себе вклады. Связаться с адвокатом Куликова журналистам не удалось, но, судя по вменяемой бизнесмену статье, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#илон маск #россия #экономика #импортозамещение #мошенничество #космонавтика
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Tesla отказывается от индийского рынка
У SpaceX проблемы - взорвались сразу два двигателя Raptor для "ракеты будущего" StarShip
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Wargaming увольняет всех сотрудников минского офиса – что будет с World of Tanks и другими играми
47
В белорусском офисе Wargaming идут массовые увольнения сотрудников
15
Западные эксперты сообщили о массовом исходе из России майнеров добывающих Биткоины
21
Биткоин подешевеет до $8000, а Эфир обвалится до $420 – эксперты РБК рассказали о приходе криптозимы
7
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 40 000р
30
Руководство AMD считает, что видеокарты Radeon превосходят NVIDIA до 100% по показателю FPS/Вт/$
11
Дефицит смартфонов и ПК в РФ отменяется – правительство нашло решение проблемы поставок электроники
11
В Сети появилась новая карта с утекшими данными «Яндекс.Еды», СДЭК и других компаний и сервисов
4
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3070 Ti скинула 30% за 2 недели
27
В России появились первые аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite: CoolCola, Street и Fancy
100
Видеокарты Radeon RX 6000 яляются самыми выгодными для покупки по соотношению цены и производительности
7
NVIDIA готовит к выходу видеокарту GeForce GTX 1630
11
Тираж ролевого боевика Final Fantasy XV превысил отметку в 10 миллионов копий
1
Рогозин заявил, что "гиперзвуковые" ракеты США никакие не гиперзвуковые
109
«Берешь меньше денег и тебе помогут с резюме» — сотрудники Wargaming рассказали, что происходит сейчас в компании
2
Techradar: у Nvidia проблемы – ускорители AMD RX 6x50 XT доступны по рекомендованным ценам
26
Бюджетные процессоры Intel дешевеют в магазинах РФ – Core i5-12400F со скидкой до 40%
7
Видеокарты дешевеют на фоне снижения курса доллара и коллапса на рынке криптовалют
7
NVIDIA выпустит супербюджетную видеокарту GeForce GTX 1630 с целью конкуренции с Radeon RX 6400
4
К возрождению "Москвича" - краткий экскурс в историю
105

Популярные статьи

Сток vs настройка i5 12400 + RTX 3050 - изучаем влияние в бенчмарках и играх
109
Короткий обзор накопителя ADATA XPG SX6000 Pro
93
Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
18
История игр про выживание
4
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть третья
2

Сейчас обсуждают

djon3volta
22:18
Zelot, по твоим новостям про ВК, цены каждый день падают и падают (уже год падают), по идеи ВК должны стать не просто бесплатные, а людям должны в магазине давать ВК и + её стоимость. Пришёл в Стилинк...
GeForce RTX 3090 Ti продолжает покорять прилавки магазинов РФ – цена снизилась до 200 000р
IRanPast
22:18
Так вот ты какой, лахтинский троль.
Рогозин заявил, что "гиперзвуковые" ракеты США никакие не гиперзвуковые
ахахах
22:15
зато высокоточная,она этим берёт
Рогозин заявил, что "гиперзвуковые" ракеты США никакие не гиперзвуковые
IRanPast
22:14
Труп реанимирован? Феня, тебя с того света откачали?
Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
IRanPast
22:11
В России временно отказались от подушек безопасности и ABS
ахахах
22:11
по киевскому телевиденью и не сдаются в плен азовцы массово и ракеты все посбивали в небе уже,потом правду сам увидишь
Рогозин заявил, что "гиперзвуковые" ракеты США никакие не гиперзвуковые
djon3volta
22:10
Почему люди в России, отрицают очевидное? Но ведь ассортимент электроники сократился, почему вместо того что бы признать правду, они минусуют? 😂
GeForce RTX 3090 Ti продолжает покорять прилавки магазинов РФ – цена снизилась до 200 000р
Андрей Филиппов
22:09
Один хер, на CU это всё раза в полтора дешевле уже. Одна проблема, что не везут пока, да. Но думается, это не навсегда так.
GeForce RTX 3090 Ti продолжает покорять прилавки магазинов РФ – цена снизилась до 200 000р
Андрей Филиппов
22:08
Поделится с кем надо, придумают вместе красивую историю, как его обманули партнеры и получит условку - к гадалке не ходи.
«Русский Илон Маск» задержан полицией по делу о хищении 340 000 000 рублей
ахахах
22:06
это пока тебе дверь невыбьют с ноги,а потом ты начнёшь кудахтать в сизо
Рогозин заявил, что "гиперзвуковые" ракеты США никакие не гиперзвуковые
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем