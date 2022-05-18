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Один из руководителей направления игровой графики компании AMD, Фрэнк Эйзор, заявил, что по соотношению стоимости и производительности видеокарты Radeon RX 6000 являются более выгодными для клиента, чем конкурирующие модели NVIDIA. Свой тезис Эйзор сопроводил таблицей, иллюстрирующей это преимущество на конкретных примерах.
Если верить AMD, ее актуальный суперфлагман, Radeon RX 6950 XT, обходит RTX 3090 по производительности на доллар аж на 80%, и этим дело не ограничивается – компания заявляет и о превосходстве по соотношению производительности к энергопотреблению (на 22% больше FPS на Вт). Здесь стоит отметить, что AMD указывает в таблице не рекомендованные, а наименьшие розничные цены из прайс-листа одного из крупнейших американских магазинов на 10 мая, поэтому ситуация для других рынков, например, российского или китайского, может быть иной. И, вероятно, речь идет о производительности с выключенной трассировкой лучей: «красные» этого не указывают, но в рейтрейсинге их видеокарты серьезно отстают от решений NVIDIA, теряя при включении этой опции гораздо больший процент FPS. Кстати, что касается GTX 1050 Ti, которую RX 6400 просто разносит – вскоре NVIDIA выпустит ей замену, которая получит название GTX 1630.