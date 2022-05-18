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[Zero] За пост начислено вознаграждение
AMD считает, что Radeon RX 6000 превосходят по соотношению цена/производительность модели NVIDIA
Если не говорить о режимах с трассировкой лучей
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Один из руководителей направления игровой графики компании AMD, Фрэнк Эйзор, заявил, что по соотношению стоимости и производительности видеокарты Radeon RX 6000 являются более выгодными для клиента, чем конкурирующие модели NVIDIA. Свой тезис Эйзор сопроводил таблицей, иллюстрирующей это преимущество на конкретных примерах.

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Если верить AMD, ее актуальный суперфлагман, Radeon RX 6950 XT, обходит RTX 3090 по производительности на доллар аж на 80%, и этим дело не ограничивается – компания заявляет и о превосходстве по соотношению производительности к энергопотреблению (на 22% больше FPS на Вт). Здесь стоит отметить, что AMD указывает в таблице не рекомендованные, а наименьшие розничные цены из прайс-листа одного из крупнейших американских магазинов на 10 мая, поэтому ситуация для других рынков, например, российского или китайского, может быть иной. И, вероятно, речь идет о производительности с выключенной трассировкой лучей: «красные» этого не указывают, но в рейтрейсинге их видеокарты серьезно отстают от решений NVIDIA, теряя при включении этой опции гораздо больший процент FPS. Кстати, что касается GTX 1050 Ti, которую RX 6400 просто разносит – вскоре NVIDIA выпустит ей замену, которая получит название GTX 1630.

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#amd #видеокарты #radeon #radeon rx 6000 #графические ускорители
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