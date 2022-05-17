В деловой хватке предпринимателю не откажешь

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Последние несколько недель в СМИ, медиа и соцсетях активно обсуждается попытка американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска купить сервис микроблогов Twitter. И кажется, в этой истории намечается очередной сюжетный поворот – Маск заявил, что в Твиттере, по его оценкам, не менее 20% ботов, фиктивных аккаунтов и так называемых «мертвых душ» - заброшенных учетных записей, по некоторым же сведениям, число таких аккаунтов и вовсе можно доходить до 90%. Таким образом, Илон считает целесообразным добиваться снижения суммы сделки и приобретения соцсети не за 44 миллиарда долларов США, а по более скромной цене.

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Маск – талантливый и опытный предприниматель и инвестор, поэтому процент реальных учетных записей и уровень их активности имеет для него важное значение: эти показателя напрямую связаны с возможностями монетизации и дальнейшего развития Twitter. Администрация сервиса заявляет, что доля «сомнительных» аккаунтов составляет не более 5%, но и Маску, и любому активному пользователю соцсетей очевидно, что эта цифра сильно занижена. На фоне споров Илона с руководством Twitter, акции последнего устремились вниз – ранее заявленная цена выкупа составляла $54,2 за акцию, сейчас же бумаги компании упали до $37,4. Впрочем, это не дает миллиардеру юридических оснований для отказа от своего предыдущего предложения без согласия другой стороны – сторонам придется садиться за стол переговоров.