Что, впрочем, не отменяет гениальности предпринимателя

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Илон Маск – один из богатейших людей в мире, невероятно успешный предприниматель, медийной известности которого позавидовали бы многие политики, актеры и спортсмены. Тем не менее, все люди ошибаются, даже Илон. Энтузиасты решили проверить предсказания Маска и выяснили, что они часто расходятся с реальностью.

Например, бизнесмен еще в 2014 году заявил, что «спустя год в Tesla появится полный автопилот». На самом же деле появления действительно «полного» автопилота пятого уровня пока не случилось, хотя прогресс значительный.

Второе несбывшееся предсказание Маска – появление миллиона роботакси, которые вытеснят традиционные такси с водителями. Впрочем, в ближайшем будущем в рамках крупных городов с развитой инфраструктурой такое вполне вероятно.

Третий ошибочный прогноз Илона касался ковида – предприниматель предполагал, что к концу апреля в США практически не будет новых случаев этого заболевания. На самом деле заболевающих – десятки тысяч.

Четвертый – по поводу компании Neuralink и имплантации чипов людям: Маск планировал осуществить это в 2020 году, по факту же дело только идет к первым клиническим испытаниям на homo sapiens.

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Пятое предсказание пока проверить не получится – Илон говорил о том, что в 2050 году на Марсе могут жить более миллиона человек. Но, если судить по текущим темпам освоения космоса, такой исход событий кажется крайне маловероятным.