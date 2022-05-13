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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Поставки ПК, ноутбуков, видеокарт и материнских плат снизятся на 10–15 % во втором квартале – ASUS
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Как сообщает издание DigiTimes, тайваньская компания ASUS, предлагающая потребителям широкий спектр компьютерных комплектующих, ноутбуков, гаджетов и товаров для геймеров, ожидает во втором квартале текущего года серьезного спада поставок готовых ПК, графических ускорителей, материнских плат и другого «железа». В среднем снижение продаж может составить 10-15% – солидарны с таким прогнозом и эксперты аналитического агенства Mercury Research.

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Главной причиной спада поставок специалисты считают нестабильную геополитическую обстановку в мире и общую атмосферу тревожности – в таких ситуациях люди, как правило, склонны откладывать некритичные для повседневной жизни покупки, такие, как мощные игровые ПК или ноутбуки. Также негативно влияет на спрос и ускорившаяся мировая инфляция, что же касается фактора пандемии коронавируса и связанных с ней локдаунов – он ослаб, но пока не исчез совсем, что подтверждает недавняя ситуация в Китае с остановкой многих производств. Дефицит полупроводниковых компонентов и разладившаяся за время пандемии логистика также вносят свою лепту.

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Помимо всего прочего, DigiTimes пишет о наступлении «криптозимы» и значительном снижении спроса на видеокарты и другие комплектующие со стороны майнеров, что подтверждается как другими источниками, так и ценовой динамикой. Впрочем, со стороны геймеров, напротив, имеется отложенный спрос – многие любители компьютерных игр давно хотели обновить свой ПК, но ожидали нормализации цен. Именно этот фактор и убережет рынок от еще более крупного обрушения.

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