Прежде всего увольнения затронули отделы, отвечавшие за собственные закупки компании





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Как сообщают Ведомости и Газета.ру, компания «AliExpress Россия» около месяца назад начала сокращать штат сотрудников, и, к настоящему моменту, уволила уже более 40%. Прежде всего сокращения затронули «неактуальные» отделы и подразделения, работа которых невозможна или серьезно затруднена в условиях санкций – например, отдел собственных закупок.

Сама фирма отказалась от комментариев, но несколько уже уволенных бывших работников «AliExpress Россия» подтвердили Ведомостям ранее полученную изданием информацию. Здесь стоит отметить, что китайско-российская платформа является далеко не единственной компанией, сократившей после 24 февраля часть своих сотрудников. О похожих решениях заявлял, например, Ozon, в лучших традициях российских пропагандистских телепередач называя сокращения «оптимизацией штата».

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Коммерческий директор hh.ru Андрей Пантелеев, беседуя с журналистами, рассказал, что за последние два месяца число вакансий в сфере интернет-продаж в России сократилось почти на 20% – из-за экономической изоляции страны многие занимающиеся онлайн-торговлей фирмы просто не могут нормально работать и вынуждены изыскивать альтернативные схемы бизнеса.