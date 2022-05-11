Изменения медиапотребления всегда происходят в кризисных ситуациях – отмечают эксперты

Как пишет Коммерсант, ссылаясь на исследование GroupM, доверие россиян к телевидению за последние 2 месяца значительно снизилось - доля опрошенных, считающих его наиболее заслуживающим доверия источником информации, уменьшилась с 33% до 23%. Доверие же к соцсетям, контенту блогеров и телеграм-каналам выросло - самым достоверным источником их назвали 23% против 19% двумя месяцами ранее. В опросе поучаствовали свыше полутора тысяч респондентов в возрасте от 18 до 60 лет из разных городов России с численностью населения более 100 тысяч.



Директор по исследованиям и стратегии OMD OM Group Ирина Едемская считает, что снижения доверия к телевидению вызвано тем, что там продвигается "единственно верное", прогосударственное мнение о текущих событиях, а сами события порой освещаются недостаточно подробно и оперативно. Другие эксперты добавляют, что иногда российские каналы "перегибают с пропагандой", забывая об объективности, в результате чего граждане, даже смотрящие их много лет, начинают инстинктивно чувствовать наличие некоторых несостыковок и обращаться к альтернативным источникам информации. И действительно - если по телевизору говорят, что с экономикой все хорошо, а санкции пойдут стране только на пользу, а люди видят, как растут цены, и из страны уходят международные компании, такая реакция вполне объяснима.