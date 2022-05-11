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Эксперт опроверг уход с российского рынка компаний Lenovo и Xiaomi
По его словам, поставки техники Lenovo и Xiaomi приостанавливались в марте из-за логистических и платежных проблем, которые удалось решить
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IT-аналитик, обозреватель и блогер Сергей Вильянов сообщил, что по его данным, информация о том, что китайские компании Xiaomi и Lenovo якобы уходят с российского рынка, не соответствует действительности. По мнению эксперта, некоторые поставки временно приостанавливались из-за проблем с логистикой и платежами, но к настоящему моменту эти проблемы удалось решить, и, вероятно, в скором времени упомянутые фирмы снова начнут вкладывать деньги и в маркетинг.

Вильянов пишет, что из-за перечисленных выше проблем, партии техники, заказанные еще в феврале, прибыли в Россию только в середине-конце апреля, поэтому на рынке возник дефицит некоторых наименований смартфонов. С ноутбуками же ситуация гораздо лучше. По словам специалиста, прямые транзакции из РФ через международные платежные системы, такие, как VISA и Mastercard, стали недоступны, поэтому компаниям пришлось искать и тестировать альтернативные методы оплаты.

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Ранее некоторые СМИ и медиа сообщали, что Lenovo и Xiaomi планируют постепенно сворачивать свою деятельность в России, в первую очередь заморозив маркетинг, а потом поэтапно сокращая поставки. В качестве доказательств этого тезиса приводилась, например, хронология постов в сообществе Lenovo Russia в социальной сети Vk - до начала «специальной операции» на территории Украины они выходили регулярно, но после 24 февраля не было выложено ни одного нового поста.

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