Общие резервы страны теперь составляют 2301 биткоин

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Расположенное в Центральной Америке государство Сальвадор приобрело еще 500 биткоинов в дополнение к уже имеющимся – на это было потрачено около 15.5 миллионов долларов США. Суммарный запас страны, таким образом, теперь составляет 2301 биткоин. Судя по информации, предоставленной президентом страны, Найибом Букеле, упомянутые выше 500 биткоинов были куплены по средней цене в $30 744 – напомним, что в последние дни самая известная в мире криптовалюта стремительно дешевеет и уже пробивала планку в 30 тысяч, хотя в дальнейшем и «отскочила» обратно вверх.

В 2021 году Сальвадор стал первым государством на планете, на законодательном уровне закрепившим биткоин в качестве платежного средства (параллельно с долларом). Ранее Международный валютный фонд (МВФ) высказывался об этой инициативе как о чрезмерно рискованной и призывал от нее отказаться.

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Помимо признания биткоина, Сальвадор запустил национальный криптокошелек Chivo, к преимуществам которого относятся быстрые транзакции без каких-либо комиссий. Вскоре после его релиза огласку получила череда инцидентов, связанных с открытием подобных кошельков на имя граждан злоумышленниками – чтобы привлечь новых пользователей, власти Сальвадора дарили каждому зарегистрировавшемуся и подтвердившему свою личность человеку 30 долларов. Вероятно, для атак использовалась персональная информация из баз данных, полученных благодаря различным утечкам и взломам, но не исключена и коррупционная составляющая.