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Российский видеохостинг RuTube подвергся хакерской атаке и недоступен уже около 24 часов
В настоящий момент на сайте ведутся технические работы
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Вчера, утром 9 мая, российский видеохостинг RuTube подвергся мощной кибератаке со стороны неизвестных хакеров. Как сообщают представители сервиса, команда специалистов работает над восстановлением его функциональности, на самом же сайте висит "заглушка", призывающая следить за ситуацией в телеграм-канале. Последнее сообщение в нем опубликовано на украинском языке - команда ресурса обращается к тем пользователям из Украины, которые радуются взлому и временной неработоспособности RuTube и благодарит их "за пиар", а также сообщает о том, что инцидент только сделает команду и сообщество проекта более сплоченными.

Последствия кибератаки еще предстоит выяснить и оценить - неизвестно, было ли целью злоумышленников исключительно нарушение работоспособности видеохостинга, или им удалось и выкачать базу данных - в последние месяцы широкую огласку получили случаи с утечкой баз сервиса "Яндекс.Еда" и медицинской лаборатории "Гемотест". Вероятно, в будущем RuTube выпустит подробный отчет об инциденте, сейчас же главная задача команды - восстановить работоспособность сервиса. Судя по информации в телеграм-канале проекта, в RuTube полагают, что целью взлома было не дать сервису показать трансляцию Парада Победы, что вполне может быть близко к истине - последние два с половиной месяца многие российские ресурсы подвергаются различного рода атакам в связи со "специальной операцией" на территории Украины, вызвавшей осуждение большинства стран-членов ООН. 

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#хакеры #информационная безопасность #взлом #rutube #взлом lhr #видеохостинг
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