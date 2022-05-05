Вопреки мнению сторонников теорий заговора, коронавирус, рептилоиды и вышки 5G здесь ни при чем

Компания Synchron получила разрешение регулирующих органов США начать клинические испытания интерфейса "мозг-компьютер" - согласно планам его разработчиков, он должен помочь людям с ограниченными возможностями снова в полной мере овладеть своим телом. В первую очередь система ориентирована на полностью или частично парализованных пациентов - например, перенесших инсульт или тяжелую полинейропатию конечностей.



В ходе клинических испытаний доктора и их подопечные должны убедиться в том, что система Synchron достаточно безопасна и эффективна. Напомним, что электроды интерфейса проходят в мозг по кровеносным сосудам, поэтому установка чипа может быть менее травматичной, чем текущая версия решения компании Neuralink Илона Маска. Первая фаза испытаний включает в себя краткосрочные эксперименты в лаборатории под наблюдением медиков, но в случае успеха в следующих фазах примет участие большее количество пациентов, а само взаимодействие с устройством будет осуществляться на протяжении более длительного времени.



Футурологи, а также некоторые ученые и инженеры полагают, что подобный интерфейс "мозг-компьютер", предназначенный в первую очередь для людей с ограниченными возможностями, является первым шагом в разработке более продвинутой его версии, которая будет ориентирована уже на любых людей и позволит им значительно расширить возможности своего организма, например, перехватывая и подменяя сигналы от органов чувств. Так, во время тяжелой тренировки человек будет чувствовать, что лежит на диване и отдыхает, а команды мышцам будет отдавать компьютер, он же будет и корректировать обратную связь, избавляя пользователя от дискомфортных ощущений.

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