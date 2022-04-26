За статьи о "спецоперации" на территории Украины и порохе

Московский суд принял решение оштрафовать некоммерческую организацию Wikimedia, поддерживающую инфраструктуру онлайн-энциклопедии "Википедия" на 3 миллиона рублей за отказ последней удалить или отредактировать статьи, касающиеся "специальной операции" РФ на территории Украины, еще 2 миллиона присудили за статьи о порохе. По информации ТАСС, в Википедии есть как минимум 7 статей, в которых "распространяется недостоверная информация о спецоперации". Если говорить о юридической составляющей вопроса, то была применена ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ "Неудаление запрещенной в РФ информации". Ранее фонд Wikimedia не привлекался к ответственности по этой статье.

Некоторые юристы и правозащитники считают, что практика штрафов, блокировок и требований удалить или изменить тот или иной контент в сети Интернет является признаком наличия в стране цензуры и нарушения права на свободу слова. Впрочем, другие эксперты оспаривают этот тезис, говоря о том, что российская Конституция якобы предусматривает возможность ограничения права на свободу слова теми или иными федеральными законами