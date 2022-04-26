Как и сам факт завоза, с учетом санкций и нарушения логистических цепочек

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В российские магазины начали завозить флагманские графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti - так, в московском DNS предлагаются две модификации от Palit, ранее были доступны и решения от MSI и KFA2, но сейчас они уже распроданы. В скором времени новинка может также поступить в Ситилинк, Регард и иные магазины, торгующие компьютерными комплектующими, но экземпляров наверняка на всех не хватит, поэтому геймерам, желающим приобрести себе такую видеокарту, стоит готовиться к покупке заранее, иначе придется искать ее по завышенной цене у перекупщиков на сайтах объявлений и форумах.



Напомним, что RTX 3090 Ti выполнена на основе флагманского чипа GA102-350 и обладает 24 гигабайтами видеопамяти стандарта GDDR6X. Изначально ее выход планировался на январь текущего года, но из-за конструктивных и аппаратных проблем релиз пришлось отложить. Из-за огромного тепловыделения для эффективного охлаждения новинке требуются массивный радиатор и как минимум три вентилятора, также большинство моделей занимают в системном блоке 3-4 слота расширения.