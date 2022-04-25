За несколько месяцев было продано менее 400 штук

Российский смартфон компании "Смартэкосистема" AYYA T1, выполненный на основе SoC MediaTek Helio P70 и работающий на базе операционной системы Android 11, провалился в продажах - за 3 первых месяца текущего года было приобретено менее 400 штук. Таким образом, заявления депутата Госдумы Марии Бутиной о том, что рассматриваемый телефон стоимостью примерно 15 тысяч рублей способен заменить iPhone, оказались несостоятельными.



Конечно, свое производство и поддержка местных производителей со стороны государства - это скорее хорошо, чем плохо, но глобальная экономика XXI века построена на сотрудничестве компаний из разных стран, и, одновременно, конкуренции. Создание качественной и при этом конкурентоспособной высокотехнологичной продукции обычно невозможно или серьезно затруднено в условиях искусственных ограничений вроде санкций или запрета импорта.



AYYA T1 позиционировался производителем как смартфон, предназначенный для конфиденциального общения, не осуществляющий сбор каких-либо личных данных втайне от пользователя. Как пишет "Коммерсант", пока ни один распиаренный российский смартфон не имел коммерческого успеха, хотя попытки были: " YotaPhone ", "Яндекс.Телефон", "Тайгафон". Возможно, в будущем появятся более удачные проекты - в первую очередь все будет зависеть от соотношения стоимости и характеристик, ведь тот же смартфон от Яндекса по этому соотношению отнюдь не превосходил своих конкурентов, а некоторым и ощутимо уступал.