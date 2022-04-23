И грозят арендодателям закрытием

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Как пишет Коммерсант", российские мобильные операторы и владельцы салонов связи просят арендодателей и собственников торговых и торгово-развлекательных центров в связи с сокращением потока клиентов и товарооборота снизить арендную плату более, чем на 50%, в противном случае угрожая закрытием и освобождением площади. Издание отмечает, что просят скидок и другие ритейлеры, но их пожелания, как правило, отличаются большей скромностью.



Экономисты и другие эксперты считают, что на столь серьезный дисконт ТЦ и ТРЦ не пойдут, поскольку даже в условиях снижения реальной покупательной способности населения на освободившиеся площади быстро найдутся новые претенденты. А вот скидки в 10-30% на ближайшие несколько месяцев или заморозка индексации арендной платы - вариант в некоторых случаях вполне реальный. Подтверждает это и директор по продажам "МегаФона" Давид Борзилов - он сообщил, что многие арендодатели идут бизнесу навстречу и снижают ставки примерно на 20%. Впрочем, в иных случаях собственники здания быстро находят новых желающих занять помещение, демонстрируют это, и салоны соглашаются продолжать сотрудничество на старых условиях, не желая терять удобную с точки зрения покупательских потоков точку.