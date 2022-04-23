Для этого придется нарастить их производство почти в 10 раз

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Как сообщает Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, Страна восходящего солнца намерена к 2030 году занять 20% мирового рынка аккумуляторных батарей. Для реализации этих амбициозных планов японским компаниям придется увеличить выпуск соответствующей продукции более, чем в 9 раз. При этом в первую очередь, судя по всему, планируется наращивать производство наиболее востребованных литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов, а не свинцово-кислотных и прочих.



Сообщил представитель японского министерства Нобутака Такео и об усилении поддержки производителей аккумуляторов со стороны государства - подобные меры позволят быстрее вернуть позиции, отвоеванные в последние годы китайскими и южнокорейскими фирмами. Если запланированных целей удастся достичь, это станет серьезным подспорьем как для будущего достижения страной углеродной нейтральности, так и для японской экономики в целом; потребность человечества в аккумуляторах постоянно растет - в первую очередь, за счет электромобилей, различных приборов и гаджетов, а также систем хранения данных.