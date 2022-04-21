Такое решение компании связано с санкциями ЕС, но формулировка сообщения вызывает подозрения

Как пишет РБК, крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance сообщила об изменениях в условиях обслуживания пользователей из России в связи с пятым пакетом санкций Евросоюза. Граждане РФ, проживающие на территории страны и имеющие на счетах средств и криптовалютных активов более, чем на 10 000 евро, не смогут пополнять счет или торговать - им будет доступна только опция вывода средств. Также криптобиржа потребует от российских пользователей пройти верификацию с предоставлением подтверждения адреса.

Учетные записи граждан России, проживающих за рубежом и подтвердивших место своего проживания, а также граждан России, общая сумма средств и криптовалютных активов которых не превышает 10 000 евро, будут функционировать как обычно, но при превышении указанной суммы также попадут под ограничения.

Отметим, что несмотря на то, что о решении Binance уже сообщили многие уважаемые СМИ, некоторые формулировки в сообщении на сайте компании (в частности, про ведущую роль в реализации санкций) выглядят довольно странно и позволяют заподозрить взлом или ошибку, поэтому рекомендуем дождаться дополнительных подтверждений и не принимать какие-либо решения касательно криптовалютных активов или денежных средств под влиянием эмоций. Тем более, даже если в сообщении достоверно передана позиция компании, ограничений на вывод не предполагается.