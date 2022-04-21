Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
"Госуслуги" изменили шаблон e-mail уведомлений с целью исключения спама
Исправления были внесены со впечатляющей оперативностью
анонсы и реклама
3050 в Регарде НАМНОГО дешевле чем везде
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

реклама

Минцифры РФ сообщило в официальном телеграм-канале, что шаблон, позволяющий указать произвольные имя и фамилию, после чего при помощи подтверждающих изменение электронной почты сообщений рассылать спам на e-mai пользователей, исправлен. Примечательно, что никакого взлома сервиса не было - как пишет пользователь Хабра, какой-то изобретательный гражданин указал дискредитирующую комбинацию личных данных: имя "Госпрограмма Престижный" и отчество "Гроб в Обмен на Службу", после чего использовал функцию изменения электронной почты, вероятно, взяв известные ему e-mail из некой базы. В соцсетях предположили, что создание подобных фейков может быть как пранком или хулиганством, так и акцией, направленной на привлечение внимания к ситуации на территории Украины. В теории, действия рассылающего подобный спам человека могут даже иметь состав административного правонарушения или уголовного преступления.

Специалисты по информационной безопасности полагают, что список электронных почт для спам-рассылки был взят из одной из слитых баз данных, принадлежащих другим ресурсам - сами "Госуслуги", как уже говорилось выше, взлому не подвергались, к тому же, спамерские письма с фейками, подобными показанному на скриншоте в заголовке новости, приходили и гражданам, не имеющим аккаунтов в сервисе. Учетные записи пользователей "Госуслуг" также находятся вне зоны риска.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #госуслуги #спам
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Переход из заблокированных в РФ соцсетей стоил блогерам до 70% аудитории и до 80% доходов
UnionPay отказалась от сотрудничества с подсанкционными банками РФ - РБК
Операторы связи выступают против законопроекта по ограничению продаж SIM-карт компаниям
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский академик и конструктор назвал Starlink Илона Маска неуправляемым космическим мусором
62
В крупных банках России кончилась наличная валюта: Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк и Открытие ждут новых поступлений
81
Флагманы NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3080 Ti скинула 200 000 рублей
19
Чипсет Dimensity 8000-MAX от Mediatek протестирован в Geekbench
+
На фоне укрепления курса рубля цены на процессоры в российских магазинах продолжают снижаться
17
NVIDIA выпустила первые инженерные образцы GeForce RTX 4090 – старт продаж назначен на сентябрь 2022
9
Россиянам начали продавать серые карты Visa и Mastercard за 25-30 тыс. рублей
7
МГТУ им. Н.Э.Баумана перешёл на российское ПО и создал комплекс программ на замену западным аналогам
17
В NASA разработали сверхпрочный сплав GRX-810, способный выдерживать экстремальные температуры
10
Разогнанная на 25% RTX 3090 Ti окупается в майнинге за год
20
Лучший защищённый смартфон 2022 года: Blackview BV8800 – флагманские характеристики и народная цена
+
Sony блокирует возможность входа в PSN с российских IP – разблокировка multi-factor authentication
6
Запасов электроники в РФ хватит на несколько месяцев, но на помощь спешит техника от дядюшки Ляо
16
Американский суд признал законность веб-скрейпинга
+
Ураганный «демонический» боевик Warstride Challenges добрался до Steam по программе раннего доступа
1
Blizzard официально анонсировала World of Warcraft Dragonflight — с драконами, новой расой и локацией
13
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3070 подешевела до 93 000р
10
Телескоп Хаббл обнаружил предка сверхмассивной черной дыры, скрывающегося у всех на виду
1
БП стандарта ATX 3.0 смогут справиться с огромными всплесками энергопотребления будущих видеокарт
6
AMD представила процессоры серии Ryzen PRO 6000
+

Популярные статьи

Видеокарты начали резко дорожать — кто виноват и что делать
18
Как я попробовал "облачный гейминг" и понял, что криптовалюта косвенно помогает цифровому порабощению
15
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
14
Elden Ring: РПГ, Джордж Мартин и прочее
43
Замена изображений интерфейса Asus BIOS
5

Сейчас обсуждают

Дмитрий
08:27
как же ипс мониторы безнадежно устарели со своим серым вместо черного
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3070 подешевела до 93 000р
Дмитрий
08:26
на аликах там уже по 93 эти 3070ти валяются.
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3070 подешевела до 93 000р
century84
08:26
"злоумышленники в любом случае найдут, где достать "симки"" - салоны продающие телефоны устанавливают план продажи в сутки своим работникам. А кому они продадут если никто не покупает? Вот и приходить...
Операторы связи выступают против законопроекта по ограничению продаж SIM-карт компаниям
Саша Аушев
08:22
а 1650 какая? с gddr5 или gddr6
Radeon RX 6400 поступила в продажу и превосходит по производительности GeForce GTX 1650
NOFX
08:22
Стопудово :)
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3070 подешевела до 93 000р
Игорь Кравцевич
08:21
Шаромыга ты! Вот именно такие леди и дяди как вы меня в чатах и раздражают, над чем вы всегда смеётесь не понятно, так как вы поступают ГНУСЫ или обиженные по жизни!
Моё мнение: игр, ради которых стоило менять GeForce GTX 1060 на RTX 3060, совсем немного
wwr222
08:15
Ну-ка расскажи об успешных проектах (илошкину компашку не упоминай)
Обвал рынка новых авто в РФ составит до 50% к концу года
allbuks
08:15
слышь, "не"быдло, что тогда ты тут делаешь, на российском сайте? топай к белым господам на overclock.net, ну или на overclockers.ua. и получай там эстетическое удовольствие. или прямым ходом на цензор...
Генетически модифицированные комары успешно прошли первое испытание на территории США
cag
08:11
Наконец отличная статья. Правда сложно и рисковать матплатой в нынешних условиях стремно. Мне вот интересно почему утилит не делают для редактирования , даже экран лого целая проблема сменить.
Замена изображений интерфейса Asus BIOS
allbuks
08:11
могут доиграться с этими редактированиями. будем надеяться что пронесет.
Генетически модифицированные комары успешно прошли первое испытание на территории США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем