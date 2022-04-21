Исправления были внесены со впечатляющей оперативностью

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Минцифры РФ сообщило в официальном телеграм-канале, что шаблон, позволяющий указать произвольные имя и фамилию, после чего при помощи подтверждающих изменение электронной почты сообщений рассылать спам на e-mai пользователей, исправлен. Примечательно, что никакого взлома сервиса не было - как пишет пользователь Хабра, какой-то изобретательный гражданин указал дискредитирующую комбинацию личных данных: имя "Госпрограмма Престижный" и отчество "Гроб в Обмен на Службу", после чего использовал функцию изменения электронной почты, вероятно, взяв известные ему e-mail из некой базы. В соцсетях предположили, что создание подобных фейков может быть как пранком или хулиганством, так и акцией, направленной на привлечение внимания к ситуации на территории Украины. В теории, действия рассылающего подобный спам человека могут даже иметь состав административного правонарушения или уголовного преступления.



Специалисты по информационной безопасности полагают, что список электронных почт для спам-рассылки был взят из одной из слитых баз данных, принадлежащих другим ресурсам - сами "Госуслуги", как уже говорилось выше, взлому не подвергались, к тому же, спамерские письма с фейками, подобными показанному на скриншоте в заголовке новости, приходили и гражданам, не имеющим аккаунтов в сервисе. Учетные записи пользователей "Госуслуг" также находятся вне зоны риска.