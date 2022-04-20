Кибератаки на российские ресурсы продолжаются

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Как сообщает "Московский Комсомолец", ведомственный портал МЧС России "МЧС Медиа" был взломан неизвестными хакерами. Злоумышленники разместили на ресурсе фейковую заметку о рекомендациях на случай "ответного ядерного удара со стороны стран НАТО". Пользователи в соцсетях предположили, что это может быть акция хактивистов, направленная на привлечение внимания к так называемой "специальной операции" на территории Украины.



На момент написания данной новости портал "МЧС Медиа" был недоступен и выдавал ошибку 403 - вероятно, на сайте ведутся технические работы для устранения последствий взлома и предотвращения дальнейших хакерских атак.



Напомним, что за последние полтора-два месяца число DDOS-атак и попыток взлома российских государственных ресурсов, банков, образовательных учреждений, СМИ и медиа значительно возросло. Аналитики связывают это с ситуацией на территории Украины и рекомендуют владельцам и администраторам сайтов усилить меры безопасности: подключить защиту от DDOS-атак, обновить ПО, закрыть возможные эксплойты, проводить регулярный мониторинг ресурса на предмет взлома.