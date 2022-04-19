Миллиардер не намерен отказываться от намерения приобрести соцсеть

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Сооснователь и бывший CEO Твиттера Джек Дорси и американский предприниматель-миллиардер Илон Маск раскритиковали совет директоров компании, включивший защиту от "недружественного поглощения". Так, Дорси, не скрывая эмоций, охарактеризовал орган как "источник заговоров и интриг", а Маск пригрозил в случае своей победы лишить его членов зарплат. Конечно, такая угроза играет скорее медийно-символическую роль (основной доход члены совета директоров получают от акций компании), но, судя по всему, намерения Илона серьезны и он не собирается от них отступаться.

В случае успешного приобретения Твиттера миллиардер обещает сделать эту соцсеть более свободной и неподвластной цензуре. Ранее он назвал себя "абсолютистом в плане свободы слова" и подтвердил свои высказывания делами, одновременно предоставив Украине доступ к сети Starlink и отправив необходимое оборудование, а также отказавшись присоединяться к блокировкам прогосударственных российских СМИ, характеризующихся многими западными политиками, журналистами и экспертами как "пропагандистские и лживые".



Эксперты полагают, что если Маску не удастся реализовать "быстрый" план по покупке акций Твиттера в течение нескольких недель, предприниматель может повлиять на совет директоров при помощи собрания акционеров - его 9,2 % акций может хватить для изменения политики компании. При этом большинство аналитиков и пользователей солидарны во мнении, что Илон добьется своего, если не решит по какой-то причине отступить, а самой соцсети приобретение ее таким человеком пойдет только на пользу.