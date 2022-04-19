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[Zero] За пост начислено вознаграждение
TSMC не планирует в ближайшее время снижать цены на свою продукцию
Об этом заявил глава тайваньской компании Си Си Вей
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Генеральный директор TSMC Си Си Вей ответил на вопрос о том, планируется ли корректировка стоимости полупроводниковой продукции компании в сторону снижения в связи с изменением динамики рынка и возможным экономическим кризисом. По словам Вея, ценовая политика TSMC стратегически выверена и ориентирована на долгосрочное развитие, и такой подход, в конечном счете, выгоден в том числе партнерам и клиентам. Проще говоря, снижения цены не будет.

Как пишет DigiTimes, большинство производителей полупроводников увеличивали стоимость продукции на протяжении более чем года - 5 кварталов подряд, сейчас же некоторые из них намерены приостановить этот процесс, но о снижении цен речи не идет. Вероятно, некоторым другим участникам логистических цепочек, включая ритейлеров, придется урезать наценки или мириться с уменьшением спроса на некоторых рынках в связи с резким подорожанием потребительской электроники, цифровой и бытовой техники. Особенно критичны такие изменения для стран со сравнительно невысокими доходами населения, к которым, к сожалению, относится и Россия: медианная зарплата в РФ за 2021 год составляла всего лишь 35 тысяч рублей, то есть меньше 500 долларов США.

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#полупроводники #tsmc
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