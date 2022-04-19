Сумма не рекордная, но все равно впечатляющая

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Очередной скандальный инцидент с хищением крупной суммы денежных средств в криптовалюте произошел 15 апреля - у пользователя криптокошелька MetaMask выманили коинов на 650 000 долларов США при помощи фишинга. На этот раз злоумышленники выдавали себя за сотрудников компании Apple, сначала выслав жертве поддельные текстовые сообщения якобы о сбросе пароля Apple ID, а потом пустив в ход изощренные методы социальной инженерии.



Сначала мошенник "забалтывал" свою цель, беседуя с ней в официально-деловом стиле и усыпляя ее бдительность, а когда необходимый контакт с пользователем был установлен, пояснил, что в его Apple ID наблюдается необычная активность, и для подтверждения личности, а также восстановления контроля над учетной записью, необходимо использовать одноразовый код. Жертва передала код, и злоумышленник, убедившись в его подлинности, прекратил разговор.



Кража стала возможна в том числе благодаря тому, что кошелек MetaMask, включая зашифрованные пароли, отправлялся в облачное хранилище Apple при создании бэкапа. Администрация MetaMask уже предупредила общественность о произошедшем и опубликовала инструкцию по отключению создания резервных копий кошелька. Будьте бдительны и не передавайте собеседникам никаких кодов из SMS-сообщений или пуш-уведомлений, кем бы они не представлялись и какие бы ораторские приемы не использовали.