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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Криптобиржа Bitstamp запросила у клиентов сведения о происхождении их средств
Это связано с требованиями регулирующих органов
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Криптовалютная биржа Bitstamp, базирующаяся в Люксембурге, запретила пользователям из ЕС осуществлять вывод средств, если они ранее не подтвердили легальное происхождение своих депозитов. Как сообщается, такое решение было принято в связи с требованиями регулирующих органов. Довольно иронично, если учесть, что криптовалюты часто используются именно гражданами, не испытывающими большого уважения к традиционным финансовым институтам и государственной системе налогообложения. 
Bitstamp представила примерный перечень документов, которые могут подтвердить происхождение средств.
Также пользователи из ЕС теперь обязаны указывать о себе довольно много информации, включая данные о гражданстве, месте рождения и налоговом резидентстве. Есть, конечно, в произошедшем и положительная сторона - клиентам, предоставившим необходимые сведения, биржа обещает бонус-вознаграждение в размере 25 долларов США, но ситуация в целом служит очередным подтверждением простого тезиса: на криптовалютных биржах не следует хранить больше средств, чем вы можете позволить себе потерять - лучше использовать личные кошельки, контроль над которыми имеется только у вас.

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#криптовалюты #криптобиржа #bitstamp
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Криптобиржа Bitstamp запросила у клиентов сведения о происхождении их средств
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