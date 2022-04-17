Схожие заявления ранее сделали и некоторые другие предприниматели

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Один из основателей социальной сети Vk и мессенджера Telegram, предприниматель Павел Дуров, уехавший из РФ в 2014 году, попросил СМИ и медиа не называть его "российским миллиардером". Ранее схожие заявления сделали и некоторые другие бизнесмены, ранее жившие в России или занимавшиеся в этой стране предпринимательской деятельностью, например, братья Бухманы и Юрий Мильнер.



Вероятно, решение Дурова может быть связано как со стремлением избежать санкций со стороны США и Евросоюза, так и с нежеланием ассоциироваться с внешней политикой и риторикой российских властей, а также с так называемой "специальной операцией" на территории Украины, вызвавшей осуждение более чем 140 государств-членов ООН. Помимо этого, здесь могли сыграть роль либертарианские политические взгляды бизнесмена: либертарианцы - сторонники абсолютной свободы слова и минимизации вмешательства государства во все сферы деятельности, российское же государство, напротив, стремится увеличить свой контроль над многими сферами жизни общества, а в особенности - над информационной, что подтверждают, например, блокировки множества СМИ.