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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Основатель Telegram Павел Дуров попросил СМИ не называть его "российским миллиардером"
Схожие заявления ранее сделали и некоторые другие предприниматели
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Один из основателей социальной сети Vk и мессенджера Telegram, предприниматель Павел Дуров, уехавший из РФ в 2014 году, попросил СМИ и медиа не называть его "российским миллиардером". Ранее схожие заявления сделали и некоторые другие бизнесмены, ранее жившие в России или занимавшиеся в этой стране предпринимательской деятельностью, например, братья Бухманы и Юрий Мильнер.

Вероятно, решение Дурова может быть связано как со стремлением избежать санкций со стороны США и Евросоюза, так и с нежеланием ассоциироваться с внешней политикой и риторикой российских властей, а также с так называемой "специальной операцией" на территории Украины, вызвавшей осуждение более чем 140 государств-членов ООН. Помимо этого, здесь могли сыграть роль либертарианские политические взгляды бизнесмена: либертарианцы - сторонники абсолютной свободы слова и минимизации вмешательства государства во все сферы деятельности, российское же государство, напротив, стремится увеличить свой контроль над многими сферами жизни общества, а в особенности - над информационной, что подтверждают, например, блокировки множества СМИ.

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#россия #telegram #павел дуров
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darses
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00:40
Дуров - это сексот фсб. У него на е6лище написано "агент".
Основатель Telegram Павел Дуров попросил СМИ не называть его "российским миллиардером"
strazh666
00:39
Как я и писал члена у тебя нет,ты пи да ра ас трансформер,баба,стася михайлова,конечно не сделаю,потому что ты далеко,но я писал,был бы рядом я бы обоссал твой труп,чепушила ущербный,я в жизни таких ...
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Alex23
00:37
Да все эти прoститутки сначала заработают капитал в России, а потом на запад как пидaрасы стелются там перед всеми и не называйте нас русским... а все потому что в России нет идеологии и любви к родин...
Основатель Telegram Павел Дуров попросил СМИ не называть его "российским миллиардером"
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