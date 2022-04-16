Вероятно, это связано с санкциями США

Мобильное приложение ЮMoney для операционной системы Android пропало из магазина-каталога Google Play. Поскольку компания, которой принадлежит данный платежный сервис, входит в экосистему "Сбера", можно с высокой долей уверенности предполагать, что удаление приложения связано с санкциями США, введенными в связи с так называемой "специальной операцией" РФ на территории Украины. Напомним, что ранее это был сервис "Яндекс.Деньги", но в 2020 году "Сбер" стал его владельцем и мажоритарным акционером.



Как и в случае с банковскими приложениями, ранее установленные экземпляры ЮMoney продолжат работать в штатном режиме. Также можно скачать приложение на официальном сайте сервиса, разрешив операционной системе установку из браузера или неизвестного источника, либо воспользоваться онлайн-версией сервиса. Не рекомендуем скачивать ЮMoney из любых других источников - размещенное на стороннем сайте, форуме или файлообменнике приложение может оказаться вредоносным или модифицированным злоумышленниками - установив его, вы можете лишиться финансовых средств и личных данных.