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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Утверждено временное повышение беспошлинного порога ввоза товаров в ЕАЭС до 1000 евро
Мера будет действовать до 30 сентября 2022 года
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Как рассказал замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач, в рамках Евразийского экономического союза было одобрено временное повышение беспошлинного порога ввоза товаров до 1000 евро. Данное антикризисное решение будет действовать с 25 апреля до 30 сентября текущего года, ограничение по весу в 31 кг сохраняется. К сожалению, заказать что-либо из ранее популярного в РФ магазина Computeruniverse не получится - он временно приостановил отправку товаров в страну в связи с санкциями, введенными Европейским Союзом. Зато остается доступен AliExpress, как и множество других площадок.

Напомним, что участники ЕАЭС пошагово урезали беспошлинный порог с 2018 года - до этого он составлял 1000 евро, с 2019 года - 500, с 2020 - 200. В "продавливании" снижения упомянутого порога многие пользователи обвиняют лоббистов из Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и крупных российских онлайн-магазинов, которым выгодно, чтобы потребители не могли заказывать товары длительного пользования из-за рубежа, а были вынуждены приобретать их у отечественных ритейлеров с дополнительными наценками и налогами. При этом разница в стоимости одних и тех же, например, компьютерных комплектующих в российских и зарубежных интернет-магазинах часто исчисляется десятками процентов.

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#россия #таможня #еаэс
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