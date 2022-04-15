Об этом заявил министр национальной экономики Алибек Куантыров

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В Казахстане могут внедрить систему изменения налога на майнинг в зависимости от стоимости биткоина, а в будущем и других основных криптовалют - об этом рассказал министр экономики страны Алибек Куантыров. Увеличение налоговой нагрузки на майнеров, по мнению министра, положительно скажется на государственном бюджете, что же касается плавающей ставки, то этот вопрос пока находится на уровне обсуждений. При этом эксперты и участники криптовалютной отрасли отмечают, что слишком резкое ужесточение налоговой политики может привести к очередному исходу крупных майнеров в другие страны, поэтому подходить к вопросу налогообложения необходимо комплексно, учитывая мнение всех заинтересованных сторон.



Главная интрига сейчас состоит именно в том, удастся ли Казахстану найти адекватный баланс между пополнением государственного бюджета и достаточно комфортными условиями для майнеров, при которых они будут заинтересованы в продолжении своей деятельности на территории страны.

Напомним, что после запрета майнинга криптовалют в Китае значительная часть соответствующих мощностей была перемещена их владельцами в Казахстан, что сделало страну одним из лидеров криптовалютной индустрии. Больше майнят только в США, Россия же занимает почетное третье место.