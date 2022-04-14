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[Zero] За пост начислено вознаграждение
В России назревает дефицит литиевого сырья - Аргентина и Чили приостановили поставки
В стране есть серьезные мощности по переработке лития, но не по его добыче
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Как рассказали журналистам в Минпромторге РФ, Аргентина и Чили временно остановили поставки в страну литиевого сырья, при этом у России есть значительные производственные мощности по его переработке, которых хватает как для покрытия внутренних потребностей, так и для экспорта, но нет таких мощностей по добыче. Пока остаются актуальными поставки карбоната лития из Боливии и частично из Китая, но последний сам испытывает недостаток подобного сырья.

Литий применяется во многих сферах промышленности, включая химическую, микроэлектронную, металлургическую и другие, но в первую очередь нехватка соответствующего сырья скажется на производстве литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторных батарей, которые широко используются в современной технике.

Также, по информации Минпромторга, ряд российских компаний ведет предварительную подготовку к самостоятельной добыче литиевого сырья, однако, по самым оптимистичным прогнозам, начаться она может не ранее, чем через 7-9 месяцев. Остается один вопрос - где же хваленое импортозамещение, курс на которое был объявлен еще в 2014 году?

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#санкции #россия #импортозамещение #литий
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