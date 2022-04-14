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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Microsoft выпустила обновления для Windows 7 и Windows 8.1
Бесплатная поддержка Windows 8.1 продлится до 2023 года, Windows 7 поддерживается в рамках расширенной платной программы
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Windows 7 вышла в далеком 2009 году, Windows 8.1 увидела свет в 2013, причем бесплатная поддержка "семерки" уже завершилась, обновления же безопасности будут выходить в рамках платной программы как минимум до 2023 года. Windows 8.1 будет поддерживаться бесплатно также как минимум до 2023 - по информации StatCounter, и та, и другая операционные системы, пусть и постепенно уступают место более современным, остаются востребованными, например, в бизнес-секторе.

Общая доля Windows 7 и Windows 8.1 от количества ПК c Windows составляет не менее 15 процентов, в России этот показатель и того больше и превышает 26-27 процентов. Что же касается наиболее современной операционной системы Windows 11, ее продвигают далеко не столь агрессивно, как в свое время Windows 10, поэтому и доля на рынке растет медленнее, чем хотелось бы Microsoft, хотя все равно достаточно быстро.

В рамках ежемесячного выпуска обновлений Microsoft предложила пользователям свежие патчи, в том числе для упомянутых выше ОС (KB5012626 для "семерки" и KB5012670 для 8.1), устраняющие ряд проблем, например, связанных с утечками памяти и изменением пароля пользователя. Некоторые эксперты предполагают, что расширенная платная поддержка может быть продлена для Windows 7 и внедрена для Windows 8.1 в 2023 году, если выяснится, что она будет востребована для большого количества клиентов.

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#microsoft #windows
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