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Компания Thermaltake анонсировала бюджетную систему охлаждения для процессоров сокета Intel LGA 1700, получившую название Gravity i3. Решение способно отвести от CPU до 95 Ватт тепла и послужит хорошей заменой боксовым кулерам Intel. За активную фазу охлаждения отвечает 92-миллиметровый вентилятор, способный автоматически регулировать скорость вращения лопастей в диапазоне от 1200 до 3500 оборотов в минуту, а за пассивную - легкий алюминиевый радиатор.



Информации о рекомендуемой стоимости новинки пока нет, но с учетом конструкции, технических характеристик и позиционирования Gravity i3, можно предположить, что в магазинах ее можно будет приобрести примерно за 7-15 долларов США. Вероятно, данный кулер будет эффективнее, и при этом тише боксовых решений Intel, но недорогие системы охлаждения башенного типа с более массивным радиатором с 2-4 тепловыми трубками и 120-миллиметровым вентилятором оставят его позади. Впрочем, миниатюрные СО весьма востребованы в компактных ПК, внутри корпусов которых недостаточно места для "башен", подойдет свежий кулер Thermaltake и для маломощных офисных или неигровых домашне-мультимедийных конфигураций.