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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Число пользователей, использующих VPN, выросло в сети Yota с начала года в 50+ раз
Информация была предоставлена журналистам самим оператором связи
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Как сообщили журналистам в пресс-службе оператора мобильной связи Yota, с начала года число клиентов, пользующихся VPN-сервисами, возросло в их сети почти в 54 раза. Чаще всего абоненты используют OpenVPN и WireGuard, наибольшее же увеличение использования VPN отмечено в середине марта. Так, с 24 по 31 марта через VPN-сервисы было направлено в 69 раз больше трафика, чем с 1 по 7 января.

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Причины такого роста популярности различного рода VPN-сервисов очевидны: после начала так называемой "специальной операции" РФ на территории Украины российское государство заблокировало множество интернет-ресурсов, включая СМИ, чья точка зрения отличается от официальной "линии партии" и социальные сети с многомиллионной аудиторией. Подобный акт цензуры не мог не вызвать недовольство граждан, что и подтверждается объективной статистикой - если бы россияне действительно поддерживали запреты и блокировки, никакого значимого увеличения числа пользователей VPN отмечено бы не было. Но поскольку это увеличение есть, и оно огромно, можно констатировать, что как минимум некоторые из заблокированных ресурсов остаются востребованными, а цензура и блокировки осуждаются значительной частью общества.

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#россия #цензура #vpn #yota
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