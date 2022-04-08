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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Российские торговые центры в ближайшие месяцы могут потерять до 70% выручки
Такой эффект возможен из-за ухода зарубежных брендов и падения покупательной способности населения
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Несмотря на грамотные действия экономического блока российского правительства, а также Центробанка, благодаря которым рубль значительно укрепился даже в условиях санкций и международной изоляции, торговые и торгово-развлекательные центры нашей страны могут в ближайшие месяцы потерять до 30-70% выручки.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на Knight Frank и мнения различных экспертов, если все зарубежные бренды, объявившие о временной приостановке работы в России или полном уходе, не возобновят в ближайшие месяцы взаимодействие с российскими потребителями, ТЦ и ТРЦ потеряют десятки процентов выручки. Способны оказать негативное влияние на этот показатель и другие факторы - в первую очередь, снижение реальной покупательной способности населения из-за высокой инфляции и всевозможных санкций, а также неуверенность граждан в стабильности экономической ситуации. В таких условиях арендаторы могут снизить арендную плату, чтобы ускорить въезд новых магазинов, а также сделать упор на открытые к сотрудничеству бренды из России, Китая, Индии, Турции и других стран.

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#санкции #россия #экономика
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